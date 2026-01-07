Programas completos Agenda Económica

Presidente de CChC detalla reunión con Kast y se refiere al posible nuevo ministro de Hacienda

Por CNN Chile

07.01.2026 / 17:03

Conduce: Nicolás Paut.

Este martes, el Presidente electo, José Antonio Kast y sus asesores económicos se reunieron con la cúpula de la Confederación de la Producción y Comercio.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos sobre esta instancia con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien señaló que notó “mucha coincidencia en los diagnósticos y bastante coincidencia en las líneas de solución que proponíamos”.

Consultado sobre una eventual designación de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda, Echavarría aseguró que “nos señalaron que era uno de los nombres propuestos para ministro de Hacienda, pero la confirmación le corresponde al Presidente electo”

Él (Jorge Quiroz)  estuvo en la reunión y estaba muy encima de los temas de economía y Hacienda”, agregó.

Sobre la posibilidad que Francisco Pérez Mackenna sea el nuevo canciller, el presidente de la CCcH declaró que “sabe mucho del comercio y del mundo internacional (…) Puede ser un muy buen nombre”.

Revisa el programa completo en el video.

 

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Operación Apocalipsis: Corte revoca prisión preventiva de gendarme sorprendido con cocaína en Santiago 1
¿Qué le pasará al planeta si Trump se apodera de todo el petróleo de Venezuela?
"ICE, vete al carajo": Alcalde de Minneapolis acusa a agentes migratorios de "matar gente" tras abatir a ciudadana estadounidense
Altas temperaturas en el sur, tormentas eléctricas en el norte y chubascos en Santiago
El Gobierno Trump acusa a la mujer abatida en Minnesota de "terrorismo doméstico"
Mujer muere tras ser baleada por agentes migratorios de EE. UU. durante operativo en Minnesota