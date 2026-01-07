Presidente de CChC detalla reunión con Kast y se refiere al posible nuevo ministro de Hacienda

Conduce: Nicolás Paut.

Este martes, el Presidente electo, José Antonio Kast y sus asesores económicos se reunieron con la cúpula de la Confederación de la Producción y Comercio.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica PM, conversamos sobre esta instancia con Alfredo Echavarría, presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, quien señaló que notó “mucha coincidencia en los diagnósticos y bastante coincidencia en las líneas de solución que proponíamos”.

Consultado sobre una eventual designación de Jorge Quiroz como ministro de Hacienda, Echavarría aseguró que “nos señalaron que era uno de los nombres propuestos para ministro de Hacienda, pero la confirmación le corresponde al Presidente electo”

Él (Jorge Quiroz) estuvo en la reunión y estaba muy encima de los temas de economía y Hacienda”, agregó.

Sobre la posibilidad que Francisco Pérez Mackenna sea el nuevo canciller, el presidente de la CCcH declaró que “sabe mucho del comercio y del mundo internacional (…) Puede ser un muy buen nombre”.

