Presidenta de la CPC habla de los “costos” de la reducción laboral en las cifras del empleo
07.11.2025 / 16:59
En una nueva edición de Agenda Económica PM, junto con Nicolás Paut, conversamos con Susana Jiménez, presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre la discusión del Presupuesto, la reducción del horario laboral y los programas de los candidatos presidenciales.
Respecto al la discusión del Presupuesto 2026, la presidenta de la CPC, señaló que “Lo veo con harta preocupación”.
“Hay razones bien de fondo de esta tramitación con tanto obstáculo. Y eso tiene que ver con la situación de estrés fiscal del país”, agregó.
Consultada sobre la reducción de la jornada laboral, Jiménez indica que “nadie ha puesto sobre el papel el costo que tiene sobre la contratación de mano de obra”.
“Me parece legitimo que haya un análisis costo – beneficio de las decisiones que se toman. Muchas veces se toman decisiones solo viendo el lado positivo”, sostiene.
