Programas completos Agenda Económica

Presidenta de la CPC habla de los “costos” de la reducción laboral en las cifras del empleo

Por CNN Chile

07.11.2025 / 16:59

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, junto con Nicolás Paut, conversamos con Susana Jiménez, presidenta  de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) sobre la discusión del Presupuesto, la reducción del horario laboral y los programas de los candidatos presidenciales.

Respecto al la discusión del Presupuesto 2026, la presidenta de la CPC, señaló que “Lo veo con harta preocupación”.

“Hay razones bien de fondo de esta tramitación con tanto obstáculo. Y eso tiene que ver con la situación de estrés fiscal del país”, agregó.

Consultada sobre la reducción de la jornada laboral, Jiménez  indica que “nadie ha puesto sobre el papel el costo que tiene sobre la contratación de mano de obra”.

“Me parece legitimo que haya un análisis costo – beneficio de las decisiones que se toman. Muchas veces se toman decisiones solo viendo el lado positivo”, sostiene.

Revisa la entrevista completa en el video.

DESTACAMOS

Tendencias Electrodomésticos compactos: la revolución silenciosa que redefine la vida urbana en Chile

LO ÚLTIMO

Cultura AC/DC vuelve a Chile: Confirman segundo concierto para el próximo 15 de marzo tras 30 años de espera
Turquía emite orden de detención contra Netanyahu y otros 36 altos cargos por "crímenes contra la humanidad" y "genocidio"
¿Cuánto marcará la máxima en Santiago? | CNN Tiempo
Presidenta de la CPC habla de los "costos" de la reducción laboral en las cifras del empleo
"Ducha para los zurdos" y "dieta para el Estado y para mí": Las frases de Johannes Kaiser en La Serena
"Trinidad me trató de matar, ven a ayudarme”: Detalles de la declaración de exesposa y madre de victimas de crimen en La Reina