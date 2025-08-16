Preocupación por nuevo socavón de 100 metros en Algarrobo: ¿Está en peligro el edificio residencial?

En una nueva edición de CNN Tiempo conversamos con Felipe Matthews, geólogo, sobre el nuevo socavón en Algarrobo a metros de edificio.

Un socavón de 100 metros de largo amenaza el condominio el Mirador El Yeco II en Algarrobo.

El fenómeno se generó luego de las intensas lluvias de las últimas semanas en la zona, causando este deslizamiento a metros del edificio residencial, generando la preocupación entre residentes.

Sobre este tema conversamos en CNN Tiempo con Felipe Matthews, geólogo, que analizó las causas y consecuencias de este evento.

El geólogo explica que el socavón del Algarrobo es distinto al ocurrido en las dunas de Concón, debido a que son conformaciones geológicas distintas.

“Aquí no tenemos dunas- Lo que sí había ahí, evidentemente, que es mucha vegetación en la parte alta, esto es lo que en definitiva, en alguna medida, controla este tipo de eventos”, comienza señalando.

Además, agrega que “ lo que había ahí originalmente es una zona boscosa, y que es lo que se hizo, no es cierto, se eliminó ese bosque y se construyó sobre la base de un terreno.

Sobre las consecuencia de este socavón, el geólogo indica que podría ser menos complejo de lo que pasa en Concón, debido que “ahí tienes fundamentalmente arena”

Felipe Matthews dice que una eventual solución podría ser la construcción de diques, con el fin de asegurar la estabilidad del edificio

Otro aspecto importante para el geólogo es que en este caso son aguas de escorrentía las causantes del socavón. En ese sentido, apunta a “dar el espacio a esas aguas”.

Finalmente, reflexiona sobre las medidas a tomar para evitar eventuales futuras tragedias causada por estos socavones.

“Yo creo mucho en organismos como el SERNAGEOMIN, por ejemplo, que hace un buen trabajo. El problema es que de estas cosas nos olvidamos en cinco minutos”, concluye

Revisa el programa completo en el video