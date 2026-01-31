Programas completos Agenda Económica

Por tercer año se incumple la meta fiscal: Hacienda confirma déficit de un 2,8% en 2025

Por CNN Chile

31.01.2026 / 11:56

Conduce: Nicolás Paut.

Durante el viernes, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, y la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, entregaron el cierre fiscal del 2025.

Finalmente, el déficit fiscal fue -2,8% del Producto Interno Bruto, cifra que triplica la estimación con que se realizo el presupuesto del año pasado. De esta forma, por tercer año consecutivo se incumple le meta fiscal.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, analizamos las razones tras estas cifras y las medidas propuestas por el gobierno.

Además,  abordamos las novedades de Huawei en telefonía y sonido.

