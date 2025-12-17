¿Por qué el Banco Central bajó la tasa de interés al 4,5%?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión del Banco Central de bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos base, dejándola en 4,5%.

También dialogamos con Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible, sobre la resolución de la Unión Europea de relajar el veto a los motores de combustión, lo que tiene un impacto en el futuro de los autos eléctricos.

