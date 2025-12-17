Programas completos Agenda Económica

¿Por qué el Banco Central bajó la tasa de interés al 4,5%?

Por CNN Chile

17.12.2025 / 09:07

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión del Banco Central de bajar la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 25 puntos basedejándola en 4,5%.

También dialogamos con Sebastián Galarza, director ejecutivo del Centro de Movilidad Sostenible, sobre la resolución de la Unión Europea de relajar el veto a los motores de combustión, lo que tiene un impacto en el futuro de los autos eléctricos.

Mira el programa completo

