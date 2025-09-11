Programas completos Agenda Económica

“Persistente inflación”: Las razones de la alerta del Banco Central

Por CNN Chile

11.09.2025 / 15:58

Conduce: Nicolás Paut.

El Banco Central advirtió de una “persiste inflación” en la publicación del Informe de Política Monetaria (IPoM) de septiembre.

En una nueva edición Agenda Económica PM, Pablo García, exvicepresidente y Consejero del Banco Central, explicó que son tres las razones detrás de esta advertencia: el crecimiento de la economía que presiona la economía, el crecimiento de los salarios reales y el peso debilitado.

Esta suma de cosas hace que la proyección es que la inflación subyacente en vez de seguir bajando, se tomó una espera. La proyección es que sigue entre 3,5 y 4 por un tiempo largo“, argumentó

Otro aspecto es el impacto de los costos laborales.

En ese sentido, García señaló: “La labor es dejar que los salarios reales crezcan a tasas consistentes con la productiva de largo plazo”

Revisa el programa completo en el video

 

