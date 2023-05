En un nuevo capítulo de Última Mirada, el analista político Pepe Auth hizo un pronóstico de las elecciones de consejeros constitucionales que se realizarán este domingo 7 de mayo, y proyectó que el público votante privilegiará “la experiencia” y girará hacia un rumbo más conservador, por ende, “Republicanos se convierte, por lejos, en el principal partido de Chile”.

El ex diputado del PPD sintetizó su pronóstico: “No van a estar muy lejos los resultados de las tres listas del Rechazo en torno al 62% y de las dos listas del Apruebo en torno al 38%. Los que se muevan, para arriba o para abajo cada bloque, van a celebrarlo. Si es así y tú consideras al PDG, seguramente tendrán el quorum requerido de 3/5. Y digo que hay que analizarlo, porque el PdG no es un partido que tenga convicciones en una u otra dirección; dice: ‘Yo voy a tener la convicción que usted me proponga, voy a votar lo popular’ (…). Y eso, por dos razones: primero, por el retroceso de la izquierda, pero muy fundamentalmente, por la fragmentación de la izquierda. Va a haber un partido con 6%, 7% y después, puras cositas con 5% y menos”, finalizó.