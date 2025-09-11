Peligra realización de Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Se estima que un millón de autos saldrán de la capital por fiestas patrias

Peligra realización de Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile por obras incompletas en el estadio Santa Laura.

Corte Suprema removió a de sus funciones a la ministra de la Corte de Apelaciones Verónica Sabaj por su relación con Luis Hermosilla

En la Entrevista Prime conversamos con Luis Cordero, ministro de Seguridad, sobre la realización del partido entre Colo Colo y la U de Chile y contingencia política.

Revisa el noticiero completo en el video