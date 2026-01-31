Programas completos cnn prime

PDI detuvo a Alberto Larraín por Caso Procultura | CNN Prime

Por CNN Chile

31.01.2026 / 14:18

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

PDI detuvo a Alberto Larraín en el marco del Caso Procultura. Tras ser detenido, Larraín aseguró que “todo lo que permita que esto avance ayuda. Siempre hemos estado disponible a esclarecer cualquier duda”.

Continúan los trabajos de excavaciones en el predio de Julia Chuñil. Las investigaciones se enfocan en el radier de una bodega, luego que georradar encontraran anomalías en el sector.

En la Entrevista Prime, conversamos con Jorge Valladares, abogado defensor de Ángela Vivanco.

Revisa el noticiero completo en el video.

 

