Operación Renta 2026: Expertos analizan cuánto recaudará el Gobierno este año

Conduce: Nicolás Paut.

En este nuevo capítulo de Agenda Económica, abordamos las interrogantes sobre cuánto se recaudará en la Operación Renta de este año.

Las dudas surgen a partir de lo informado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en 2025, cuando el gobierno recaudó menos de lo esperado con el Impuesto a la Renta de Empresas.

El socio de Cumplimiento Tributario de EY, Andrés Isla, señaló que la menor recaudación fiscal “debería verse reflejada en este proceso” de Operación Renta.

Pese a que los expertos coinciden en que es difícil hacer proyecciones sobre cuánto se recaudará, estiman que la cifra podría estar cercana a los $20 billones.

Otros puntos mencionados en este capítulo fueron la nueva medida anunciada por el Gobierno para rebajar el precio de los departamentos y el aumento del 14% en la venta de vehículos durante el mes de marzo.

Por último, conversamos con el CFO de Atlas Renewable Energy, Esteban Uauy, sobre el creciente interés por financiar proyectos de energía.

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