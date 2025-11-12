Programas completos CNN tiempo

Ola de calor primaveral ¿cuánto será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

12.11.2025 / 16:44

Revisa el desglose completo y pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la macrozona norte del territorio nacional se han mantenido temperaturas estables, para la jornada de este jueves 13 de noviembre se espera que las máximas alcancen los 21 °C en las ciudades de Arica, Iquique y La Serena. El termómetro marcará los 27 °C en Copiapó. 

 

En la capital las temperaturas llegarán a los 30 °C para el centro de Santiago. 

 

En el centro seguirán las altas presiones fortalecidas, alcanzando una máxima de 29 °C en Los Andes, 27 °C en Rancagua y 28 °C en Talca, bajo cielo despejado. 

 

En el sur de Chile, las nubes estarán presentes desde Valdivia con 17 °C en la máxima, 13 °C para Puerto Aysén y 12 °C para Punta Arenas

