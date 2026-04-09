Oficialismo busca quitar beneficio de la gratuidad ante hechos de violencia | CNN Prime
Por CNN Chile
09.04.2026 / 22:25
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, reconoció que recibió insultos étnicos en su agresión en la visita a la Universidad Austral.
- La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que está investigando a la senadora Camila Flores por presunto delito de fraude al fisco.
- La industria aérea advierte que los pasajes aumentarán debido al histórico incremento del precio de los combustibles.
- El presidente José Antonio Kast promulgó la iniciativa que permite que Gendarmería se incorpore al Ministerio de Seguridad Pública.
En Entrevista Prime conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sobre los principales desafíos en la cartera.