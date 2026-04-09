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Oficialismo busca quitar beneficio de la gratuidad ante hechos de violencia | CNN Prime

Por CNN Chile

09.04.2026 / 22:25

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, reconoció que recibió insultos étnicos en su agresión en la visita a la Universidad Austral.
  • La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que está investigando a la senadora Camila Flores por presunto delito de fraude al fisco.
  • La industria aérea advierte que los pasajes aumentarán debido al histórico incremento del precio de los combustibles.
  • El presidente José Antonio Kast promulgó la iniciativa que permite que Gendarmería se incorpore al Ministerio de Seguridad Pública.

En Entrevista Prime conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sobre los principales desafíos en la cartera.

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