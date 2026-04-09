Oficialismo busca quitar beneficio de la gratuidad ante hechos de violencia | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, reconoció que recibió insultos étnicos en su agresión en la visita a la Universidad Austral.

La Fiscalía Regional de Valparaíso informó que está investigando a la senadora Camila Flores por presunto delito de fraude al fisco.

La industria aérea advierte que los pasajes aumentarán debido al histórico incremento del precio de los combustibles.

El presidente José Antonio Kast promulgó la iniciativa que permite que Gendarmería se incorpore al Ministerio de Seguridad Pública.

En Entrevista Prime conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Louis de Grange, sobre los principales desafíos en la cartera.