Oficialismo acudió a Unicef tras dichos del republicano José Carlos Meza

En una nueva edición de CNN Prime, revisamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Un grupo transversal de parlamentarios del oficialismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, denunciaron ante la UNICEF la propuesta del diputado republicano, José Carlos Meza, de conmutar penas a pedófilos que padezcan una enfermedad terminal.

El Gobierno y el alcalde Mario Desbordes solicitaron la aprobación sin cambios del proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en seguridad pública y prevención del delito. Esto, tras el ataque a dos guardias municipales en el Barrio Meiggs, uno de los cuáles sigue hospitalizado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió el lunes con líderes europeos para discutir sobre la propuesta de paz del presidente Donald Trump. El mandatario habría criticado al líder ucraniano, luego de que los negociadores no lograran resolver materias como garantía.

Colo Colo terminó uno de sus peores años de su historia y justo en el centenario con una derrota que lo dejó fuera de toda competencia internacional. El Cacique 2025 no estuvo a la altura de la fiesta de los 100 años, ahora se viene un nexo en el plantel de cara a la próxima temporada.