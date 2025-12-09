Programas completos cnn prime

Oficialismo acudió a Unicef tras dichos del republicano José Carlos Meza

Por CNN Chile

09.12.2025 / 14:42

En una nueva edición de CNN Prime, revisamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

Un grupo transversal de parlamentarios del oficialismo, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, denunciaron ante la UNICEF la propuesta del diputado republicano, José Carlos Meza, de conmutar penas a pedófilos que padezcan una enfermedad terminal.

El Gobierno y el alcalde Mario Desbordes solicitaron la aprobación sin cambios del proyecto que fortalece la institucionalidad municipal en seguridad pública y prevención del delito. Esto, tras el ataque a dos guardias municipales en el Barrio Meiggs, uno de los cuáles sigue hospitalizado.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió el lunes con líderes europeos para discutir sobre la propuesta de paz del presidente Donald Trump. El mandatario habría criticado al líder ucraniano, luego de que los negociadores no lograran resolver materias como garantía.

Colo Colo terminó uno de sus peores años de su historia y justo en el centenario con una derrota que lo dejó fuera de toda competencia internacional. El Cacique 2025 no estuvo a la altura de la fiesta de los 100 años, ahora se viene un nexo en el plantel de cara a la próxima temporada.

DESTACAMOS

Servicios Hoy es el último debate presidencial: ¿A qué hora y dónde ver el cara a cara entre Jeannette Jara y José Antonio Kast?

LO ÚLTIMO

Servicios ¿Cómo cuidar la salud durante el teletrabajo?: Experto entrega consejos para prevenir dolor de espalda y cuello desde la casa
Espectáculo “Chile canta a Gabriela”: Revisa horario, fecha y punto de encuentro en La Moneda
Apple anuncia la llegada de Fitness+ a Chile: ¿Qué día será lanzado y cuánto costará?
Belén Soto anuncia el regreso de 'Papi Ricky' como película 20 años después del éxito televisivo
Presidente Boric propuso a Kevin Cowan como nuevo consejero del Banco Central, en reemplazo de Stephany Griffith-Jones
Oficialismo acudió a Unicef tras dichos del republicano José Carlos Meza