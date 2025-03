OCDE prevé crecimiento más lento en 2025: ¿A qué se debe?

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, revisamos un nuevo reporte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que prevé un crecimiento más lento en 2025.

Según el organismo internacional, las perspectivas proyectan que el crecimiento mundial se desacelerará al 3,1% en 2025 y al 3,0% en 2026, con diferencias importantes entre países y regiones.

“La economía mundial ha sido resiliente en 2024, pero están apareciendo algunos signos de debilidad en un contexto de crecimiento más lento, inflación persistente y un entorno político incierto”, detallan en su informe.

The global economy was resilient in 2024, but signs of weakness are appearing against a backdrop of slower growth, inflation and policy uncertainty.

