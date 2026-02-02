Programas completos Agenda Económica

Nueva Estrategia Nacional de Minerales Críticos: ¿En qué consiste y cuál es su fin?

Por CNN Chile

02.02.2026 / 10:14

Conduce: Macarena Morales.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el déficit fiscal en 2025, el cual fue peor de lo proyectado.

También dialogamos con José Joaquín Jara, académico de Ingeniería de la Universidad Católica (PUC), sobre la nueva Estrategia Nacional de Minerales Críticos (EMC).

Esta es una hoja de ruta que busca preparar a Chile para enfrentar los desafíos y oportunidades derivados del aumento de la demanda global de minerales esenciales para la transición energética.

La EMC se estructura en cinco pilares estratégicos: producción y diversificación; minería responsable; oportunidades de desarrollo y agregación de valor; inserción internacional y diplomacia de los minerales; y capacidades habilitantes.

Mira el programa completo

