Netanyahu advierte que condenará a líderes que “quieran un Estado palestino en el corazón de Israel”
Por CNN Chile
25.09.2025 / 21:33
Conduce: Alicia Conteras y Felipe Hernández
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advierte que condenará a los líderes que “quieran un Estado palestino en el corazón de Israel”.
Además, consternación en Argentina tras triple homicidio de mujeres, hecho que habría sido transmitido por redes sociales. 12 personas están detenidas en el caso que sería parte de una venganza de banda narcotraficante.
