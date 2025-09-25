Programas completos conexión global

Netanyahu advierte que condenará a líderes que “quieran un Estado palestino en el corazón de Israel”

Por CNN Chile

25.09.2025 / 21:33

Conduce: Alicia Conteras y Felipe Hernández

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, advierte que condenará a los líderes que “quieran un Estado palestino en el corazón de Israel”.
Además, consternación en Argentina tras triple homicidio de mujeres, hecho que habría sido transmitido por redes sociales. 12 personas están detenidas en el caso que sería parte de una venganza de banda narcotraficante.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Deportes La U saca la cara por Chile y se instala en semifinales de la Copa Sudamericana
Donald Trump: "No voy a permitir que Israel anexione Cisjordania. Ya ha sido suficiente"
Inti-Illimani anuncia colaboración con Los Bunkers en el marco de sus 60 años de trayectoria
Aquí Se Debate: Candidaturas de Barraza, Rodríguez, Toro y Mira a la Cámara de Diputados
Día Nacional Sin Auto 2025 en Santiago: Horarios y calles cerradas al tránsito de vehículos
Jeannette Jara: "Mi principal preocupación no está en el PC ni en los 10 partidos que me apoyan, sino en la gente"