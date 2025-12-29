Muere Comandante de Bomberos en incendio forestal de Litueche | CNN Prime

Acreencias bancarias: ¿Cómo revisar si tienes dinero olvidado y qué pasa si no lo cobras?
Revisa si existen montos de dinero que no has cobrado y que permanecen registrados a tu nombre en el sistema financiero.
Conduce: Felipe Hernández.
En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada.
Muere Comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal en la comuna.
El Partido Comunista defiende idea sobre “hitos de movilización” y genera críticas en la oposición.
En la Entrevista Prime, conversamos con Laura Batista, meteoróloga de Meteored, sobre las altas temperaturas y el peligro de propagación de incendios forestales.
