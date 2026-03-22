Programas completos cnn prime

Modificación al Mepco será vía decreto: Esto es lo que se sabe hasta ahora

Por CNN Chile

22.03.2026 / 13:08

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • El presidente José Antonio Kast asistió a la misa fúnebre del carabinero Javier Figueroa, quien fue víctima de un ataque el pasado 11 de marzo durante una fiscalización.
  • El exmandatario Gabriel Boric participó en el primer Congreso Ideológico del Frente Amplio. En la instancia, la timonel de la colectividad, Constanza Martínez, deslizó diversas críticas a la primera semana de gobierno del presidente José Antonio Kast.
  • La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que el Ejecutivo buscará modificar el Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco) a través de un decreto.

Mira aquí el noticiero completo

DESTACAMOS

Negocios "Es problemático": Ignacio Briones cuestiona el concepto de "gobierno de emergencia" de Kast e insta a realizar reformas estructurales

LO ÚLTIMO

Mundo Precios del petróleo suben tras amenaza de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz
Revisa acá el histórico gol con el que Wanderers conquistó la Copa Libertadores sub 20
Cadem: Presidente Kast registra 51% de aprobación y 42% de desaprobación
Pablo García advierte por alza de combustibles tras guerra en Irán: "Hoy día Chile es una economía más pobre"
Sonia Montecino gesto de Adriasola de servir comida en La Moneda: "Estamos frente a una imagen y a una simbólica muy tradicional"
Influyentes, capítulo 89: Pablo García y Sonia Montecino