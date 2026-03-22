Modificación al Mepco será vía decreto: Esto es lo que se sabe hasta ahora
Por CNN Chile
22.03.2026 / 13:08
Conduce: Felipe Hernández.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- El presidente José Antonio Kast asistió a la misa fúnebre del carabinero Javier Figueroa, quien fue víctima de un ataque el pasado 11 de marzo durante una fiscalización.
- El exmandatario Gabriel Boric participó en el primer Congreso Ideológico del Frente Amplio. En la instancia, la timonel de la colectividad, Constanza Martínez, deslizó diversas críticas a la primera semana de gobierno del presidente José Antonio Kast.
- La presidenta del Senado, Paulina Núñez, confirmó que el Ejecutivo buscará modificar el Mecanismo De Estabilización De Precios De Los Combustibles (Mepco) a través de un decreto.
Mira aquí el noticiero completo