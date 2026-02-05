Misión Artemis II: NASA retrasó la misión lunar hasta marzo

Jennifer Anguita, astrónoma de la Universidad de Concepción y directora del Centro de Ciencias de la comuna Cerro Navia, conversó con CNN Tiempo respecto a las razones de la NASA para retrasar la Misión Artemis II.

La misión estaba planificada para realizarse el 6 de febrero; sin embargo, la astrónoma señaló que no es la primera vez que se retrasa un despegue, ya que originalmente se tenía pensado que se realizaría hace dos años.

Anguita comentó que el viaje se planificó ahora para marzo y que el retraso se debió a una fuga de combustible.

“Hay una fuga de combustible, (…) que en otras oportunidades ha ocasionado incluso problemas fatales con astronautas a bordo de cohetes, así que es súper importante que arreglen cada uno de los inconvenientes que tengan y que esto resulte bien”, explicó.

Agregó que los astronautas del viaje ya salieron de su cuarentena y que, dentro de poco, volverán a la reclusión.

¿Qué significa el retraso de la misión para Artemis III?

Para la astrónoma, este retraso podría significar que la NASA cambie el diseño de sus cohetes para la misión Artemis III, dado que no es la primera vez que ocurre un percance que ralentiza la operación.

“La verdad es que en términos ingenieros,es súper importante porque si uno lo piensa Artemis II estaba pensado que se lanzara hace como dos años atrás. Entonces un atraso de que a cinco minutos de poder despegar hay una fuga de combustible, por supuesto que lleva a repensar cómo son las cosas para Artemis 3, que podría ser quizás un nuevo diseño”, detalló.

Esto, ya que a cinco minutos de realizar la prueba final para que la nave despegara, se detectó una fuga de hidrógeno líquido debido a una falla técnica del cohete, la cual Jennifer Anguita proyecta que será corregida.

“Hay que ver, por ejemplo, en términos de la infraestructura del cohete, si está bien planteada la ubicación de cada pieza o si el hidrógeno líquido estaba en las condiciones óptimas, etcétera”, explicó.