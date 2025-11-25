Programas completos Agenda Económica

Ministro Juan Carlos Muñoz explica: ¿En qué consiste la Ley de Cabotaje Marítimo?

Por CNN Chile

25.11.2025 / 09:00

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, sobre la nueva Ley de Cabotaje Marítimo.

Hace algunos días, tras 13 años de discusión, el Congreso aprobó transversalmente esta legislación destinada a modernizar y fortalecer el transporte marítimo de carga dentro de Chile.

La normativa introduce una apertura parcial y regulada, permitiendo que naves extranjeras participen en el transporte de carga entre puertos chilenos bajo ciertas condiciones.

“El transporte al interior de Chile estaba muy estancado. (…) Creímos que era muy importante hacer algunos ajustes que permitieran meter más competencia en el mercado para que hubiera más oferta y al mismo tiempo poder hacer unas facilidades que permitan evitar algunas cosas bien tontas, porque como no hay oferta, a veces la carga se tenía que ir”, explicó Muñoz.

Detalló que “había oferta internacional, pero no nacional. Se va a mandar algo, por ejemplo, de San Vicente en Bío Bío hasta Arica; lo mandaban a Callao, porque ahí sí que había servicio internacional, y después de Callao de vuelta a Arica. Entonces, al final terminamos pagando por el transporte marítimo interior del país como cuatro veces“.

El secretario de Estado afirmó que “lo que aquí va a ocurrir es que va a aumentar en forma muy importante el movimiento de carga al interior del país“, lo que generará una reducción de tarifas de entre un 20% y 39%. “Creemos que eso va a significar un ahorro anual para el transporte de entre 128 y 267 millones de dólares”.

¿Qué cambia con la nueva Ley de Cabotaje?

  • “Ruta de salida”: Permitirá que un buque extranjero que deje carga de importación en un puerto chileno pueda, en su ruta de salida, llevar carga nacional hacia otro puerto del país.
  • Transporte de contenedores vacíos: Se facilitará el movimiento de contenedores vacíos.
  • Flexibilidad ante emergencias: Se permitirá el reposicionamiento de cargas por naves extranjeras en casos de cierre de puertos por clima o huelgas.
  • Agilización de procesos: Se traspasan competencias al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y se mejoran los procesos de licitación para ampliar la competencia.

