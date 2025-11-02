Ministro Grau cuestiona a la oposición por discusión de la Ley de Presupuesto 2026 l CNN Prime
Por CNN Chile
02.11.2025 / 21:21
Conduce: María Luisa Carrión.
En una nueva edición de CNN Prime junto a María Luisa Carrión, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, volvió a cuestionar a la oposición por el rechazo de la mayoría de las partidas del presupuesto. El secretario de Estado apuntó a un cálculo electoral, aunque se mostró confiado en retomar el diálogo tras la elección presidencial.
- Durante el fin de semana largo, 22 personas fallecieron en accidentes de tránsito, el doble que en 2023, cuando también se registraron cuatro días feriados. Además, 83 personas fueron detenidas por conducir en estado de ebriedad.
- En el ámbito internacional, Donald Trump amenazó con enviar fuerzas militares a Nigeria si no se detienen, según él, los asesinatos de cristianos a manos de terroristas islamistas. Los dichos del presidente estadounidense fueron rechazados por autoridades del país africano.
Mira aquí el noticiero completo