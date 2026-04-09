Ministra de Ciencia es agredida y perseguida por estudiantes en visita a universidad | CNN Prime
Por CNN Chile
09.04.2026 / 17:04
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sufrió una agresión por estudiantes en la Universidad Austral.
- El Gobierno anunció una querella contra los estudiantes que perpetraron el incidente contra la secretaria de Estado.
- La Cámara del Senado aprobó iniciativa que endurece las penas de tráfico de fentanilo.
- El proyecto que aprueba la revisión de mochilas será tramitado en el Congreso.
- IPC de marzo subió un 1% por alza de combustibles.
- Reportan cierre de Ormuz en medio de frágil tregua.
En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido de la Gente (PDG), Cristián Contreras, respecto a su polémica con la bancada.