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Ministra de Ciencia es agredida y perseguida por estudiantes en visita a universidad | CNN Prime

Por CNN Chile

09.04.2026 / 17:04

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, sufrió una agresión por estudiantes en la Universidad Austral.
  • El Gobierno anunció una querella contra los estudiantes que perpetraron el incidente contra la secretaria de Estado.
  • La Cámara del Senado aprobó iniciativa que endurece las penas de tráfico de fentanilo.
  • El proyecto que aprueba la revisión de mochilas será tramitado en el Congreso.
  • IPC de marzo subió un 1% por alza de combustibles.
  • Reportan cierre de Ormuz en medio de frágil tregua.

En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido de la Gente (PDG), Cristián Contreras, respecto a su polémica con la bancada.

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