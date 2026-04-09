Ministra de Ciencia es agredida y perseguida por estudiantes en visita a universidad | CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

La ministra de Ciencia, Ximena Lincolao , sufrió una agresión por estudiantes en la Universidad Austral.

, sufrió una agresión por estudiantes en la Universidad Austral. El Gobierno anunció una querella contra los estudiantes que perpetraron el incidente contra la secretaria de Estado.

La Cámara del Senado aprobó iniciativa que endurece las penas de tráfico de fentanilo.

El proyecto que aprueba la revisión de mochilas será tramitado en el Congreso.

IPC de marzo subió un 1% por alza de combustibles.

subió un por alza de combustibles. Reportan cierre de Ormuz en medio de frágil tregua.

En Entrevista Prime conversamos con el diputado del Partido de la Gente (PDG), Cristián Contreras, respecto a su polémica con la bancada.