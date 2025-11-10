Ministra Aurora Williams aborda debate por implementación de la Ley SBAP: ¿Qué se viene?

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Aurora Williams, ministra de Minería, sobre el proyecto para modernizar la fundición Hernán Videla Lira de la Enami, el cual obtuvo la aprobación ambiental.

La secretaria de Estado también abordó el debate por la puesta en marcha del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), creado por la Ley 21.600. “Respecto de lo que significan estas áreas prioritarias, hoy se encuentra en consulta ciudadana, está abierta hasta el 30 de noviembre, por lo tanto es un espacio de diálogo muy abierto, en donde hemos sostenido reuniones con la Sonami, así como también con distintas entidades de la Región de Atacama, y en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente estamos haciendo un trabajo que permite identificar dentro de estos territorios (…) las áreas que corresponden a zonas productivas que en algún momento se determina excluir”.

