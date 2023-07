Mijaín López, el cuatro veces campeón olímpico de la lucha gregorromana habló con CNN Deportes respecto a sus expectativas de cara a Santiago 2023, instancia donde se enfrentará a Yasmani Acosta, su homólogo nacionalizado chileno. “Para mí significa algo muy grande. Creo que la confianza hacia mi persona es una forma de reconocer todo mis resultados, todo el esfuerzo que he hecho en mi carrera deportiva y todos los triunfos que he tenido y creo que es una forma de demostrarle a la juventud de como se puede ser un gran embajador”, dijo López en diálogo con Rodrigo Herrera. Respecto a Acosta, el cubano subrayó que “es como si fuera un hermano para mí, empezó conmigo desde temprana edad en el equipo nacional (…) él me ayudó a obtener mis dos primeras medallas olímpicas en los Juegos de Beijing y de Londres y en los distintos campeonatos mundiales. Estoy contento por él por todo lo que ha hecho“.