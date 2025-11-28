Programas completos cnn prime

Migrantes varados en la frontera entre Chile y Perú: Causas de las manifestaciones l CNN Prime

Por CNN Chile

28.11.2025 / 22:20

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Grupos de migrantes se encuentran varados en la frontera entre Chile y Perú. En la zona se han registrado manifestaciones y bloqueos de rutas.
  • En la contienda electoral, la candidata Jeannette Jara se reunió con la exprimera dama Luisa Durán, un día después de concretar un encuentro con la exmandataria Michelle Bachelet. Esto ocurre en medio de los esfuerzos de los abanderados por conseguir respaldos de cara a la segunda vuelta. En la oposición, en tanto, cuestionaron la decisión de Bachelet y le recordaron que se encuentra en medio de una postulación a la Secretaría General de Naciones Unidas.
  • En temas internacionales, Donald Trump afirmó que las acciones terrestres contra Venezuela comenzarán muy pronto.

