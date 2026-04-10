Mercado proyecta menor crecimiento y alza en la inflación para Chile

Conduce: Nicolás Paut.

Este viernes, el Banco Central publicó los resultados de la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de abril, que proyecta que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de este mes llegará al 1,4% y reduce en un 2% las expectativas de crecimiento de la economía.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica conversamos con el experto en economía Rodrigo Montero, quien explicó que es “bastante probable que la inflación siga una tendencia creciente en el corto plazo; ya vimos un efecto relevante en el mes de marzo”.

Pese al acuerdo de alto al fuego entre Irán, Israel y Estados Unidos, el experto sostiene que “es probable que estos elevados precios se mantengan y no se ve claro un escenario en el que estos pudieran retroceder (…) hay cierto consenso de que la inflación incluso va a ir un poco más allá del 4% para este año”.

Respecto a los valores de los combustibles, el economista de Banco Santander, Rodrigo Cruz, señaló que “el conflicto en Medio Oriente debería ir moderándose, lo que mantendría el precio del petróleo alto en el corto plazo, pero con una corrección gradual hacia abril”.

Agregó que: “Para abril proyectamos una inflación mensual de 1,6%, donde tres cuartos serían explicados por el alza de los combustibles. Para mayo anticipamos una inflación en torno a 0,2%, a medida que comienzan a traspasarse las bajas de los precios internacionales a través de nuevos ajustes en los parámetros del mercado”.

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