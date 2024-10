Máxima de 26° C en Santiago: Pronóstico para este jueves 3 de octubre de 2024

Se prevé un día soleado en la capital, ideal para recorrer cerros, pasear a las mascotas y disfrutar de la tarde. ¿Pero qué sucede en el resto del país? Revisa los detalles aquí.

Se prevén temperaturas agradables para la zona norte, con máximas entre los 18° C y 28° C en Iquique, Antofagasta y Copiapó. En la zona central, se esperan máximas de 23° C en Rancagua, 18° C en Valparaíso y 26° C en Santiago.