En un nuevo capítulo de Última Mirada, el ex canciller Mariano Fernández conversó sobre el manejo de las relaciones exteriores y sostuvo que “el Gobierno del presidente Piñera deterioró la imagen internacional de Chile de manera bastante clara. (…) No nos dejó en un perfecto estado”. Por su parte, señaló que, “en los temas fundamentales, que es la democracia, las libertades y los derechos humanos, el Gobierno del presidente Boric no se ha equivocado ni un milímetro”.