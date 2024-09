Mañana fría, pero tarde soleada: Pronóstico para el miércoles 25 de septiembre de 2024

En la zona centro-sur, las temperaturas no superarán los 20° C, pero en la RM, a partir de este jueves 26 de septiembre, comenzarían a aumentar las máximas.

Este martes se prevén diversas temperaturas; en algunas regiones, las máximas no alcanzarán los 20° C, como en Valparaíso(16° C), Temuco (12° C) y Concepción (15° C). Se recomienda seguir abrigándose para enfrentar las mañanas frías. Revisa aquí el detalle del pronóstico desde el norte hasta el extremo sur.