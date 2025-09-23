Macron llama a Trump tras quedarse atorado en las calles de Nueva York

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global, con la conducción de Alicia Contreras y Matilde Burgos, revisamos las principales informaciones internacionales de la jornada:

El Presidente de Francia, Emmanuel Macron, se encontró en una situación muy “neoyorquina”, luego de quedar atrapado en la acera en la ciudad de New York, ya que la calle estaba bloqueada por la comitiva de su homólogo Donald Trump.