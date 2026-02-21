Programas completos cnn prime

Los pasos del Gobierno tras la sanción de EE.UU. contra tres altos funcionarios l CNN Prime

Por CNN Chile

21.02.2026 / 13:55

Conduce: Felipe Hernández.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Estados Unidos canceló las visas de tres funcionarios del Gobierno chileno y de sus familiares, acusándolos de participar en actividades que habrían comprometido la infraestructura crítica de telecomunicaciones y afectado la seguridad hemisférica.
  • Continúan las pericias tras la explosión del camión que transportaba gas licuado en la comuna de Renca, incidente que dejó víctimas fatales y múltiples personas lesionadas.
  • El Panel de Expertos del Transporte Público anunció un alza de $25 en la tarifa adulta en la Región Metropolitana. La medida afectará a los buses subsidiados, el Metro y el tren Nos–Estación Central, y comenzará a regir desde este domingo 22 de febrero.

Mira aquí el noticiero completo

