Los pasos de EE.UU. tras la captura de Maduro: los rumbos de Venezuela y su efecto en Cuba

Por CNN Chile

08.01.2026 / 00:09

Conduce: Alicia Contreras.

En una edición especial de Conexión Global Prime, Alicia Contreras analizó los antecedentes del conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Junto al analista internacional Raúl Sohr, profundizó en los efectos políticos de la captura de Nicolás Maduro y en la denominada “doctrina Donroe”.

Finalmente, conversó con el profesor adjunto de la Universidad de Kellogg, Daniel Lansberg-Rodríguez, quien ahondó en la situación interna del régimen y en figuras como Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello.

