Los hechos clave del secuestro del empresario en Quilicura | CNN Prime
Por CNN Chile
09.08.2025 / 11:38
Conduce: María Paz Ortiz.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a María Paz Ortiz, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- Cuatro extranjeros, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.
- La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, descartó un enfrentamiento entre las distintas visiones de las colectividades que apoyan la candidatura de Jeannette Jara, a pesar de las tensiones que generan las parlamentarias.
- El presidente Donald Trump se reunirá este próximo viernes, en el estado de Alaska, con Vladímir Putin.