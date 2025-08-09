Programas completos cnn prime

Los hechos clave del secuestro del empresario en Quilicura | CNN Prime

Por CNN Chile

09.08.2025 / 11:38

Conduce: María Paz Ortiz.

En una nueva edición de CNN Prime, junto a María Paz Ortiz, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Cuatro extranjeros, uno de ellos menor de edad, fueron detenidos por el secuestro del empresario Rodrigo Cantergiani.
  • La timonel del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, descartó un enfrentamiento entre las distintas visiones de las colectividades que apoyan la candidatura de Jeannette Jara, a pesar de las tensiones que generan las parlamentarias.
  • El presidente Donald Trump se reunirá este próximo viernes, en el estado de Alaska, con Vladímir Putin.

DESTACAMOS

LO ÚLTIMO

