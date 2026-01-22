Los errores de planificación urbana tras los incendios | CNN Tiempo

Hasta la fecha, van 6.707 damnificados y al menos 754 viviendas destruidas por incendios forestales.

Ante los catastróficos incendios forestales que han dejado miles de damnificados en las regiones del Ñuble y Biobío, surge el debate sobre los errores en la planificación urbana de las zonas afectadas.

Constanza González, investigadora del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres (CIGIDEN), se refirió a los principales problemas la planificación urbana.

“Hay un legado histórico de riesgo, se ha ido construyendo la ciudad, sin considerar los riesgos. En el último tiempo ha habido avances, lo que es muy positivo” dijo.

“Ha habido modificaciones recientes a la Ley General de Urbanismo y Construcción para facilitar que se incorpore el riesgo de los incendios forestales en la planificación territorial. Sin embargo, la ciudad está construida y se va construyendo en el tiempo, el tema de los incendios impactando ciudades es algo relativamente nuevo para nosotros como país, para el sistema de planificación chileno” añadió la investigadora del CIGIDEN.

Asimismo, se refirió a las dificultades de la planificación: “Una de las dificultades más grandes que tenemos al respecto es la lentitud en la que se van actualizando los instrumentos de planificación, principalmente los planes reguladores comunales, que son los que, en mi opinión, más pueden hacer para guiar el crecimiento adecuado de las ciudades en zonas expuestas a incendios”.