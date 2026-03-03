Programas completos Agenda Económica

Los efectos económicos en Chile y el mundo por bombardeo de EE.UU. e Israel a Irán

Por CNN Chile

03.03.2026 / 11:02

Conduce: Nicolás Paut.

Este sábado, Estados Unidos e Israel a realizaron un ataque militar contra Irán, el que desató una pronta respuesta iraní.

Para analizar las repercusiones en los mercados, incluyendo las bolsas, el dólar y las materias primas, pero en especial el precio del petróleo, en una nueva edición de Agenda Económica PM conversamos con Klaus Kaempfe, CIO en Credicorp Capital, quien sostuvo que los efectos fueron menos de lo esperado, debido a que “está guerra estaba un poco anticipada”.

Además, señaló que “si viéramos ataques en Europa o EE.UU, sería otra historia, pero por ahora, parece ser una guerra contenida dentro del territorio de Irán”.

No obstante, advirtió que la situación podría agravarse de forma importante si Irán decidiera el paso por el Estrecho de Hormuz.

“Por ahí pasa el más o menos 20% del petróleo mundial. Eso podría causar que el precio del petróleo suba”, explicó.

Revisa el programa completo en el video

