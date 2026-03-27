Lluvias y vientos de hasta 100 km/h este fin de semana | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Pamela Henríquez, se refirió los fuertes vientos y lluvias que tendrá el sur del país este fin de semana.

Luego del sistema frontal que trajo fuertes lluvias la semana pasada en diversas zonas del sur del país, este fin de semana las precipitaciones se volverán a hacer presentes junto a vientos de hasta 100 km/h.

Pamela Henríquez, meteoróloga de Meteored, conversó con CNN Tiempo respecto a estas condiciones climáticas que llegarán en al sur: “Es un sistema frontal bien definido, con un centro de baja presión, que sin duda va a pasar por debajo de Magallanes, pero va a dejar abundantes lluvias”.

“El centro de baja presión va a pasar bajo la región de Magallanes, por el paso Drake, pero la banda frontal va a pasar de forma meridional por toda la Patagonia, tomando incluso la región de Los Lagos, y va a dejar abundantes precipitaciones. Así es que van a ser, por lo menos, esas tres regiones las más afectadas debido al paso del sistema frontal”, agregó.

“En Los Lagos, Aysén y Magallanes, el viento podría superar los 100 km/h. Chiloé podría tener viento sobre 80 km/h. El día sábado también va a llegar el río atmosférico con toda su energía, también vamos a tener este viento intenso, y se espera que entre el sábado y el domingo podamos tener incluso sobre 100 mm de agua en algunos sectores de Aysén, también la parte norte de Magallanes”, cerró.