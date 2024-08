En Rancagua, Curicó, Constitución, Talca y Chillán se prevén chubascos aislados. ¿Y en la Región Metropolitana? Revisa aquí los detalles.

Se espera un pronóstico variado en diferentes partes del país. La máxima en Copiapó alcanzará los 25° C, mientras que hacia la zona central, en los Andes y Valparaíso, se prevén temperaturas entre 10° C y 12° C. En tanto, en Rancagua, Curicó, Constitución, Talca y Chillán se presentarán chubascos aislados.