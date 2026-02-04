Lluvias intensas entre Maule y La Araucanía: Advierten riesgos de aluviones e inundaciones

Laura Batista, meteoróloga de Meteored, adelanta en CNN Tiempo el pronóstico para los próximos días en el país.

La experta explicó que las precipitaciones del sábado se debieron a una baja segregada que llegó a la zona central del país y causó más lluvia de lo pronosticado.

“17 milímetros se registraron en Maipú en poco tiempo. Estamos hablando de menos de una hora y eso causó justamente esa inundación repentina”, detalló.

Respecto al pronóstico de esta semana, Batista declaró que en la zona sur se ve el avance de una banda frontal que causará precipitaciones primero en la provincia de Itata, en la Región del Biobío y luego avanzará hasta el centro-sur del país.

La meteoróloga explicó que hay grandes posibilidades de lluvias intensas entre la Región del Maule y La Araucanía, es por eso que advirtió de deslizamientos y aluviones que podrían provocarse en consecuencia de las precipitaciones.

¿Lloverá en Santiago?

El sistema frontal que afectará al sur de Chile se desplazará para la zona central y la experta comentó que podría causar algunas precipitaciones durante la tarde del miércoles en zonas precordilleranas de Santiago.

Agregó que para el viernes volverá a subir la temperatura a más de 30°C de nuevo.

”Vamos a dejar atrás este sistema frontal, va a comenzar a predominar nuevamente la estabilidad, las altas presiones van a tomar territorio y eso va a generar que aumenten rápidamente los termómetros, al menos hasta 31°C a 33°C en la capital”.

Además, explicó que habrá un cielo despejado para el viernes y sábado en Santiago.