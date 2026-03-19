¿Lloverá este viernes? Pronóstico del tiempo para el viernes 20 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
19.03.2026 / 15:17
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas bajarán este jueves, llegando a 21°C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 26 °C en Copiapó con algunas nuves.
- 26 °C en Iquique con cielos despejados.
- 27 °C en Arica con cielo despejado.
- 23 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan máximas de:
- 22 °C en Los Andes con posibilidad de precipitaciones.
- 18 °C en Valparaíso probabilidad de lluvias.
- 18 °C en Rancagua con posibilidad de precipitaciones.
- 18 °C en Talca con probabilidad de lluvias.
- 16 °C en Concepción con cielos parcialmente nublados.
Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 20 °C:
- Temuco tendrá 16 °C, con posibilidad de precipitaciones.
- Valdivia llegará a los 15 °C, con precipitaciones.
- Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.
- Punta Arenas oscilará entre los 5 °C y 11 °C con cielos nublados.
Para el sábado, Santiago espera cielos despejados con 24 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.