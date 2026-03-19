¿Lloverá este viernes? Pronóstico del tiempo para el viernes 20 de marzo | CNN Tiempo

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Las temperaturas bajarán este jueves, llegando a 21°C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

26 °C en Copiapó con algunas nuves.

en con algunas nuves. 26 °C en Iquique con cielos despejados.

en con cielos despejados. 27 °C en Arica con cielo despejado.

en con cielo despejado. 23 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan máximas de:

22 °C en Los Andes con posibilidad de precipitaciones.

en con posibilidad de precipitaciones. 18 °C en Valparaíso probabilidad de lluvias.

en probabilidad de lluvias. 18 °C en Rancagua con posibilidad de precipitaciones.

en con posibilidad de precipitaciones. 18 °C en Talca con probabilidad de lluvias.

en con probabilidad de lluvias. 16 °C en Concepción con cielos parcialmente nublados.

Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 20 °C:

Temuco tendrá 16 °C , con posibilidad de precipitaciones.

tendrá , con posibilidad de precipitaciones. Valdivia llegará a los 15 °C, con precipitaciones.

llegará a los con precipitaciones. Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.

con y posibilidad de lluvias. Punta Arenas oscilará entre los 5 °C y 11 °C con cielos nublados.

Para el sábado, Santiago espera cielos despejados con 24 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.