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¿Lloverá este viernes? Pronóstico del tiempo para el viernes 20 de marzo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

19.03.2026 / 15:17

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Las temperaturas bajarán este jueves, llegando a 21°C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 26 °C en Copiapó con algunas nuves.
  • 26 °C en Iquique con cielos despejados.
  • 27 °C en Arica con cielo despejado.
  • 23 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan máximas de:

  • 22 °C en Los Andes con posibilidad de precipitaciones.
  • 18 °C en Valparaíso probabilidad de lluvias.
  • 18 °C en Rancagua con posibilidad de precipitaciones.
  • 18 °C en Talca con probabilidad de lluvias.
  • 16 °C en Concepción con cielos parcialmente nublados.

Mientras que para el sur, está pronosticado nubosidad y máximas por debajo de los 20 °C:

  • Temuco tendrá 16 °C, con posibilidad de precipitaciones.
  • Valdivia llegará a los 15 °C, con precipitaciones.
  • Puerto Montt con 16 °C y posibilidad de lluvias.
  • Punta Arenas oscilará entre los 5 °C y 11 °C con cielos nublados.

Para el sábado, Santiago espera cielos despejados con 24 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.

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