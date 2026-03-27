¿Lloverá este fin de semana? Pronóstico del tiempo para el sábado 28 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
27.03.2026 / 17:26
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas seguirán bajo los 28 °C este sábado, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 29 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 24 °C en Iquique con cielos parcialmente nublados.
- 25 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
- 21 °C en Antofagasta con cielos parcialmente nublados.
En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:
- 30 °C en Los Andes.
- 20 °C en Valparaíso con algunas nubes.
- 24 °C en Rancagua.
- 23°C en Talca.
- 20 °C en Concepción.
Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:
- Temuco alcanzará 20 °C, con cielos parcialmente nublados.
- Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 17 °C con cielos nublados.
- Punta Arenas oscilará entre los 6 °C y 15 °C con nubosidad.
Para el domingo, Santiago espera cielos despejados con 28 °C de máxima y mínimas de 9 °C en el centro de la capital.