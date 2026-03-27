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¿Lloverá este fin de semana? Pronóstico del tiempo para el sábado 28 de marzo | CNN Tiempo

Por CNN Chile

27.03.2026 / 17:26

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Las temperaturas seguirán bajo los 28 °C este sábado, llegando a 27 °C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

  • 29 °C en Copiapó con cielos despejados.
  • 24 °C en Iquique con cielos parcialmente nublados.
  • 25 °C en Arica con cielos parcialmente nublados.
  • 21 °C en Antofagasta con cielos parcialmente nublados.

En el centro del país, se esperan cielos despejados y máximas de:

  • 30 °C en Los Andes.
  • 20 °C en Valparaíso con algunas nubes.
  • 24 °C en Rancagua.
  • 23°C en Talca.
  • 20 °C en Concepción.

Mientras que para el sur, está pronosticado posibles precipitaciones y máximas por debajo de los 20 °C:

  • Temuco alcanzará 20 °C, con cielos parcialmente nublados.
  • Valdivia llegará a los 17 °C, con nubosidad.
  • Puerto Montt con 17 °C con cielos nublados.
  • Punta Arenas oscilará entre los 6 °C y 15 °C con nubosidad.

Para el domingo, Santiago espera cielos despejados con 28 °C de máxima y mínimas de 9 °C en el centro de la capital.

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