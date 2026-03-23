¿Lloverá esta semana? Pronóstico del tiempo para el martes 24 de marzo | CNN Tiempo

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Las temperaturas subirán este martes, llegando a 25°C en el centro de Santiago.

En el norte, se esperan máximas de:

26 °C en Copiapó con cielos despejados.

en con cielos despejados. 25 °C en Iquique con cielos parciales.

en con cielos parciales. 26 °C en Arica con cielos nublados.

en con cielos nublados. 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.

En el centro del país, se esperan máximas de:

27 °C en Los Andes con algunas nubes.

en con algunas nubes. 20 °C en Valparaíso con cielos parciales.

con cielos parciales. 22 °C en Rancagua con cielos despejados.

en con cielos despejados. 22 °C en Talca con cielo despejado.

en con cielo despejado. 18 °C en Concepción con cielos parciales.

Mientras que para el sur, está pronosticado precipitaciones y máximas por debajo de los 16 °C:

Temuco tendrá 16 °C , con cielos parciales.

tendrá , con cielos parciales. Valdivia llegará a los 15 °C, con nubosidad.

llegará a los con nubosidad. Puerto Montt con 15 °C y posibilidad de lluvias.

con y posibilidad de lluvias. Punta Arenas oscilará entre los 2 °C y 8 °C con precipitaciones.

Para el miércoles, Santiago espera cielos despejados con 26 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.