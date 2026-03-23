¿Lloverá esta semana? Pronóstico del tiempo para el martes 24 de marzo | CNN Tiempo
Por CNN Chile
23.03.2026 / 15:19
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Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
Las temperaturas subirán este martes, llegando a 25°C en el centro de Santiago.
En el norte, se esperan máximas de:
- 26 °C en Copiapó con cielos despejados.
- 25 °C en Iquique con cielos parciales.
- 26 °C en Arica con cielos nublados.
- 22 °C en Antofagasta con cielos despejados.
En el centro del país, se esperan máximas de:
- 27 °C en Los Andes con algunas nubes.
- 20 °C en Valparaíso con cielos parciales.
- 22 °C en Rancagua con cielos despejados.
- 22 °C en Talca con cielo despejado.
- 18 °C en Concepción con cielos parciales.
Mientras que para el sur, está pronosticado precipitaciones y máximas por debajo de los 16 °C:
- Temuco tendrá 16 °C, con cielos parciales.
- Valdivia llegará a los 15 °C, con nubosidad.
- Puerto Montt con 15 °C y posibilidad de lluvias.
- Punta Arenas oscilará entre los 2 °C y 8 °C con precipitaciones.
Para el miércoles, Santiago espera cielos despejados con 26 °C de máxima y mínimas de 10 °C en el centro de la capital.