Programas completos Agenda Económica

Live Nation, gigante dueña de Ticketmaster, toma el control del Movistar Arena

Por CNN Chile

12.12.2025 / 09:10

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Fernando Suárez, portafolio manager de Fintual, quien analizó los buenos resultados de la Bolsa de Santiago.

También abordamos quiénes tomarán el control del Movistar Arena: la multinacional estadounidense de entretenimiento Live Nation Entertainment, dueña de Ticketmaster.

La que es una de las mayores productoras de conciertos del mundo pasará a ser la accionista mayoritaria del recinto techado tras asociarse con la chilena Be Live Entertainment Group, sociedad entre la familia Hiller y la productora Bizarro.

De acuerdo con Diario FinancieroLive Nation adquirió la participación que el Grupo Hiller mantenía, esto tras la compra del 51% de las acciones de Arena Santiago y de una fracción minoritaria (0,0003%) de Fidelitas SpA.

