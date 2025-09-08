Litio: Firman el primer contrato especial con Enami

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el primer Contrato Especial de Operación de Litio (CEOL) con la Empresa Nacional de Minería (Enami), el que permitirá la explotación del proyecto Salares Altoandinos.
Para el proyecto, la Enami tendrá una participación inicial del 49% e incidirá en el gobierno corporativo y en las definiciones más relevantes. El socio operador elegido por la estatal fue Río Tinto, empresa angloaustraliana con operaciones en 35 países.
Además, en esta edición, dialogamos con Jorge Riesco, presidente reelecto de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), quien analizó los desafíos y oportunidades del sector minero.
En conversación con CNN AM, la académica Patricia Esparza advirtió que este 18 los precios de la carne, el pan y las verduras presionarán los bolsillos familiares. Según sus estimaciones, una parrillada podría costar entre 5 y 8 mil pesos por persona.