La ex senadora Lily Pérez se refirió en Última Mirada a su alejamiento de la política. “Perdí la motivación”, aseguró, argumentando que siente que ya hizo su aporte en el área. En ese sentido, señaló que “estar por llenar un cargo o vivir del Estado, por lo menos a mí, no me produce ninguna motivación”. Además, tuvo palabras para el escenario actual, sosteniendo que “el mundo está muy difícil para la gente con vocación política”. También hizo énfasis en los cambios que han ocurrido en este ámbito, indicando que “Joaquín Lavín se autodefinió socialdemócrata y yo le creo. Ha tenido un cambio real”. Por otro lado, el analista internacional Raúl Sohr entregó su parecer sobre la gestión de la pandemia en Brasil.