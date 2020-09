Un nuevo libro pone en aprietos a la Casa Blanca, el que fue escrito por una ex amiga de la primera dama , Melania Trump, la esposa del presidente Donald Trump, quien va a la reelección este 3 de noviembre cuando se enfrente al demócrata Joe Biden.

En Melania and Me, de Stephanie Winston Wolkoff, salen a la luz algunos pasajes de la vida de la Melania, con quien compartió una amistad por 15 años.

Ella trabajó bajo la administración del republicano como a asesora de la esposa del mandatario, pero fue despedida en 2018, luego de que se revelara un inmenso costo de la ceremonia de investidura en enero de 2017 y que fue organizada por ella.

En el libro se revelan algunas intimidades de Melania Trump, como su supuesta rivalidad entre ella e Ivanka Trump, la primera hija del gobernante, a quien la primera dama llamaría “princesa”, por lo que no se llevarían para nada bien.

De hecho en el texto la autora describe a su ex amiga como “pragmática” y de “piel de cocodrilo” a quien no le importa lo que opinen de ella. Un ejemplo de ello es que habría orquestado un plan para que Ivanka Trump no asumiera un cargo de mayor relevancia en el gobierno con le objetivo, supuestamente, de que no opacara el suyo.

Incluso, Stephanie Winston Wolkoff sincera que le reprocha a Melania no haberla defendido cuando fue despedida.

Este es uno más de los libros que han salido en torno a la figura de Donald Trump y su entorno, como el de Mary Trump, sobrina del presidente, y de John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional.