Ley Miscelánea ingresará este martes al Congreso: Considera rebaja de impuestos

Conduce: Nicolás Paut.

En una nueva edición de Agenda Económica, conversamos sobre el proyecto de Ley Miscelánea del Gobierno, que contempla más de 40 medidas enfocadas en la reactivación económica del país.

Una de las medidas más polémicas es la rebaja del impuesto corporativo, que propone reducir la tasa de primera categoría de 27% a 23% de forma gradual para medianas y grandes empresas, debido al efecto que podría tener en la recaudación fiscal. Otra iniciativa que contempla el proyecto es la agilización de la tramitación de permisos.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, señaló que lo que quiere el Gobierno es “ser facilitadores de los más de 380 permisos sectoriales (…). En una primera etapa vamos a convertir 90 permisos en una declaración jurada y, en la segunda etapa, vamos a realizar otro paquete de 90 permisos”.

Además, en este capítulo abordamos el creciente interés de los chilenos por invertir en renta fija ante el panorama actual y recopilamos una serie de recomendaciones de expertos en el área.

Por último, conversamos con empresarios respecto al aumento de la producción del avellano europeo, sus proyecciones en el mercado, considerando que Chile es el segundo productor mundial de la especie.

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