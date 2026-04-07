Ley Miscelánea: Diputado Coloma (UDI) dice que se debe avanzar “muchísimo” en permisología

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el proyecto de Ley Miscelánea que se comenzará a discutir esta semana en el Congreso.

La iniciativa del Ejecutivo contempla una serie de medidas en distintos ámbitos, para lo que se ha denominado como proceso de reconstrucción material, económica, institucional, de ajuste fiscal, entre otros.

Para ello conversamos con el diputado de la UDI y miembro de la Comisión de Hacienda, Jaime Coloma.

“Yo lo veo como una ley de reactivación económica y también de reconstrucción de confianzas para la inversión; aquí el tema es sumamente complejo”, dijo.

Y añadió que “lamentablemente las últimas dos o tres reformas tributarias han sido con miras de subir impuestos y yo creo que esto va en el sentido contrario, de ser un país mucho más competitivo. Si es necesario bajar impuestos, yo no lo veo como un problema y creo que hay que fortalecer las medidas para tener más competitividad, más inversión, sobre todo para poder generar más empleos”, comentó.

A juicio de Coloma, se debe avanzar “muchísimo” en permisología. Si bien el gobierno anterior avanzó en ciertos temas, “fue muy menor; yo creo que hay que hacer reformas integrales a todo lo que es la permisología, ver el Consejo de Monumentos, temas medioambientales que, lamentablemente, gran parte de las inversiones se paran ahí y quedan estancadas 8 o 10 años”.

Respecto a la tramitación de la ley miscelánea, el parlamentario planteó la importancia de que “todo este gran paquete entre en una sola comisión”, ya que “tiene que haber una línea por la cual guiarse en toda la discusión”.

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