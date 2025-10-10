Programas completos cnn prime

Las reacciones que generaron los dichos de Matthei sobre un eventual gobierno de Kast l CNN Prime

Por CNN Chile

10.10.2025 / 14:42

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) calificó como una “polémica artificial” la controversia desatada por los dichos de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien dijo sentir “miedo” de que, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, se puedan “correr los límites”.

Diversas reacciones generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre una reforma constitucional que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. Desde el oficialismo se comprometieron a estudiar el proyecto y proponer mejoras.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rehenes que continúan en Gaza podrían ser liberados.

DESTACAMOS

#LODIJERONENCNN Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?

LO ÚLTIMO

Cultura Javiera Contador habla sobre la serie “Sin Frenos” y su foco en la experiencia migrante en Chile: “El respeto fue clave para no caer en la caricatura”
Universidad de Chile: confirman el Estadio Nacional para la disputa de semifinales frente a Lanús
Gobierno tras destitución de Dina Boluarte: "Chile mantiene el principio de no intervención"
Debuta en Chile la Swiss Innovation Week: el país más innovador del mundo marca la pauta
Lady Gaga se une al elenco de la secuela de "The Devil Wears Prada" para 2026
Charly García: estrena “In the City” junto a Sting en una histórica colaboración