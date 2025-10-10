Las reacciones que generaron los dichos de Matthei sobre un eventual gobierno de Kast l CNN Prime

Conduce: Mónica Rincón

En una nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada.

La Unión Demócrata Independiente (UDI) calificó como una “polémica artificial” la controversia desatada por los dichos de la abanderada presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, quien dijo sentir “miedo” de que, en un eventual gobierno de José Antonio Kast, se puedan “correr los límites”.

Diversas reacciones generó el anuncio del Presidente Gabriel Boric sobre una reforma constitucional que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la zona fronteriza. Desde el oficialismo se comprometieron a estudiar el proyecto y proponer mejoras.

En el ámbito internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que los rehenes que continúan en Gaza podrían ser liberados.