Las cifras y reacciones que dejó el Presupuesto 2026 anunciado por Gabriel Boric | CNN Prime

Por CNN Chile

02.10.2025 / 17:22

Conduce: Ivo Goic.

En un nuevo CNN Prime, junto a Ivo Goic, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Las cifras y reacciones que dejó el Presupuesto 2026 anunciado por el Presidente Gabriel Boric.

La Roja sub 20 entre las cuerdas tras derrota frente a Japón en el Mundial de la especialidad.

En La Entrevista Prime, conversamos con Rodrigo Galilea, senador y presidente de RN, sobre el Presupuesto 2026.

 

 

