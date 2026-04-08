Las brechas sociales y urbanas que expone el cambio de hora

El experto Martín Andrade señaló que el cambio de horario expone diversas brechas sociales y urbanas, como la inseguridad en barrios vulnerables ante la falta de luz durante la tarde.

El director ejecutivo de Corporación Ciudades, Martín Andrade, conversó con CNN Tiempo sobre las brechas sociales y urbanas que pone en evidencia el cambio de horario realizado el sábado 4 de abril.

A juicio del experto, este ajuste, que implica atrasar en una hora los relojes, tiene diversos efectos en la vida de las personas.

“Las personas tendemos a cambiar los trayectos, algunas rutinas, pero, sobre todo, muchas veces lo que ocurre es que disminuye la vida urbana, y eso tiene efectos bastante importantes y, en algunos casos, preocupantes”, recalcó.

En esa misma línea, enfatizó que “así como el cambio climático nos muestra la otra cara de la desigualdad, ocurre lo mismo con el tema de la luz”.

“La percepción de seguridad —y este fue un estudio realizado por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC)— muestra que en las comunas con mayor percepción de inseguridad no solo se trata de percepción, sino que en muchas de ellas se observa, en promedio, un 40% menos de luminarias que en otros sectores”, precisó.

Andrade subrayó que este cambio de horario debería ser tomado como una oportunidad para impulsar “cómo seguimos dando vida a la ciudad y tratar de equiparar estas brechas, en relación con la falta de luminaria y la diferencia que implica generar barrios con una mixtura de usos”.